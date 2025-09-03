‘Luis Enrique foi direto comigo’, diz Donnarumma sobre a sua saída do PSG

Uma publicação compartilhada por Manchester City (@mancity)

Donnarumma se emociona sobre o respeito dos ex-colegas

Donnarumma, no entanto, fez questão de ressaltar o carinho que recebeu em sua saída. O goleiro foi um dos heróis do título inédito da Champions League em maio. Para ele, o reconhecimento dos agora ex-colegas de time é o que mais fica:

“O apoio de todos, especialmente dos meus companheiros, mostrou claramente o que eu trouxe para o PSG, e acho que isso é o mais importante.”

O foco do jogador, agora, está totalmente em seu novo e grande desafio na Inglaterra. Ele se mostrou muito animado para trabalhar com o técnico Pep Guardiola no Manchester City.

“Eu estava ansioso para ir para o City porque eles realmente me queriam. Ser cobiçado por um dos melhores treinadores do mundo é uma sensação indescritível. Estou orgulhoso por ser treinado por Guardiola, posso melhorar muito com ele e juntos podemos alcançar grandes conquistas.”, finalizou o goleiro.

A entrevista de Donnarumma ocorreu na concentração da seleção italiana. A equipe se prepara para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Itália, enfim, enfrenta a Estônia nesta sexta-feira (5). Depois, a equipe joga contra a seleção de Israel, na próxima segunda-feira (8).

