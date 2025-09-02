Vojvoda ganha duas semanas para moldar o Santos para sequência do ano

Treinador argentino terá tempo para conhecer o plantel, recuperar jogadores e preparar a equipe para encarar o Atlético-MG no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Após estrear no comando do Santos no empate sem gols contra o Fluminense, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá uma oportunidade rara no calendário apertado do futebol brasileiro: duas semanas livres para treinar. O próximo compromisso do Peixe está marcado apenas para o dia 14 de setembro, diante do Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas um desfalque certo nesse período, o volante Tomás Rincón, convocado pela seleção da Venezuela, Vojvoda planeja usar a pausa da Data Fifa para aprofundar o conhecimento sobre o elenco, recuperar jogadores e integrar os novos reforços.

“Vou utilizar essa data para treinar e continuar conhecendo os jogadores. Talvez seja a possibilidade de conhecer dois ou três jogadores novos que vão chegar nesta janela. Sempre é importante ter o tempo com os jogadores. Vamos utilizar, principalmente, para trabalhar o próximo jogo em Belo Horizonte”, destacou o técnico após sua estreia. Na partida contra o Fluminense, o argentino escalou atletas que já conhecia melhor, como o lateral Escobar e o atacante Barreal. Contudo, a tendência é que amplie as opções na sequência. Jogadores da base, como o lateral Souza, o meia Gabriel Bontempo e o atacante Robinho Jr., devem ganhar espaço. No departamento médico, o zagueiro João Basso está próximo de retornar aos treinos. Por outro lado, o volante Willian Arão segue em recuperação de um edema muscular na panturrilha direita. Vojvoda espera por reforços nesta semana Paralelamente, o clube trabalha para entrosar os reforços que chegam nesta semana. O Santos já fechou com o zagueiro Adonis Frías, do León-MEX, além do meia Victor Hugo (Flamengo) e do atacante Lautaro Díaz (Cruzeiro), ambos por empréstimo.