Vasco apresenta Cuesta e Matheus França; ex-Fla evita falar nome do rival

Zagueiro colombiano e meia-atacante brasileiro concederam coletiva nesta terça-feira (2/9) e falaram como jogadores do Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

O Vasco apresentou mais dois reforços para o restante da temporada, nesta terça-feira (29), no Centro de Eventos do Worldwide Offices, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao lado do diretor executivo Admar Lopes, o zagueiro Carlos Cuesta e o meia-atacante Matheus França falaram oficialmente pela primeira vez como jogadores cruz-maltinos.

França, que já até estreou, aliás, falou sobre o passado no Flamengo, arquirrival do Vasco, além de explicar como chega fisicamente. Ele afirmou que vem de lesão, mas que está pegando ritmo de jogo sob o comando do técnico Fernando Diniz. LEIA MAIS: Vasco informa que Jair tem lesão nos ligamentos do joelho direito Importância de Fernando Diniz em sua chegada “Minha conversa com o (Fernando) Diniz sempre foi muito boa. Estou voltando num momento de lesão, pegando ritmo de jogo, é tudo previsto, programado. Desde o início da conversa pela minha vinda para o Vasco, isso foi um dos pontos pensados através de todo meu staff e de toda comissão técnica do Vasco. Estou bem, me sinto bem, minhas condições físicas são boas, estou evoluindo cada vez mais para desempenhar o meu melhor pelo Vasco”, disse. França também falou sobre o que mudou em sua mentalidade após duas temporadas no Crystal Palace, time que atua na Premier League.

“Acho que todo mundo sabe que os jogadores jovens que passam pela Europa têm um período de adaptação. O que eu trago hoje é um Matheus França muito mais maduro. Passei dois anos na Europa, estou com muito mais experiência, bagagem. Eu trago muito disso, acrescentando ao meu estilo de jogo, que é único ali dentro de campo”, afirmou. Outro tópico abordado foi sobre a polivalência do jovem jogador, que pode atuar em todos os setores de ataque. “Sou um jogador polivalente, jogo em várias funções. Isso é muito importante para o estilo de jogo do Diniz, ele gosta de muitas características. Não sou eu quem vai dizer quem vai sair do jogo ou quem vai sair por posição. A briga por posição é natural do esporte. Estou aqui para fazer meu trabalho, minha parte, mas este critério vai ficar com o professor”, analisou.

Matheus França evita falar nome de rival do Vasco Posteriormente, Matheus França falou sobre a pressão de chegar como uma cria do Flamengo, principal rival do Vasco. Evitando falar o nome do ex-clube, França desconversou. “Todo mundo sabe da minha trajetória, do meu início no clube rival. Mas o mais importante agora é focar no Vasco. O Vasco é um clube grande e importante. Essa escolha foi minha pela conversa com o Diniz, Felipe, Pedrinho, me apoiaram muito. São pessoas experientes no mundo do futebol. Essa escolha foi muito dependente deles. Agradecer todo o apoio desde o início da conversa. Não tem pressão nenhuma. Muito claro que eu sou um jogador que vou me doar bastante ao Vasco e isso é o que mais importa”, declarou. Cuesta explica características e escolha pelo Gigante da Colina Já Cuesta, ainda sem falar português, admitiu que chega bem fisicamente. Afinal, vinha de pré-temporada em seu antigo clube, o Galatasaray (TUR).

“Deixo claro que estou bem fisicamente. Estou aqui para um novo projeto. Vasco é um gigante. Que eu possa demonstrar o futebol que já viram antes. Nos últimos meses, não tive ritmo de competição que se espera, mas estou bem fisicamente, fiz uma ótima pré-temporada em Istambul e estou pronto para jogar”, avaliou. Cuesta, então, explicou seu estilo de jogo. O zagueiro afirmou que sabe criar desde a zaga, mas que seu foco é atrapalhar os atacantes rivais. “Sou defensor central, devo estar sempre em posição de proteger a equipe, ganhar os duelos, de ir forte contra os atacantes adversários. O treinador que dirá o que ele quer neste momento da temporada. Sou um jogador que crio lá atrás, mas o mais importante é defender”, revelou.