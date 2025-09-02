Treino da Seleção tem elenco completo, mas escalação ainda é mistério

O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta terça-feira (2/9) o segundo treino preparatório da Seleção Brasileira – o primeiro com elenco completo à disposição. Afinal, o ponta Raphinha, do Barcelona, foi o último a chegar à Granja Comary, complementando a lista de 24 atletas.

Apenas os 15 minutos iniciais da atividade, realizada após as coletivas de Jean Lucas e João Pedro, foram disponibilizadas para a imprensa. Assim, há mistério acerca da escalação que o treinador italiano levará a campo na quinta-feira (4/9), no Maracanã, contra o Chile, em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Ainda haverá o treino desta quarta-feira (3/9), às 11h (de Brasília). Antes, nova rodada de entrevistas coletivas, previstas para as 9h15. Posteriormente, às 14h30, a delegação seguirá viagem ao Rio de Janeiro.

Afinal, na quinta, a Seleção defronta o Chile, às 21h30, no Maracanã. Já classificado, o Brasil surge em terceiro lugar, com 25 pontos. É a mesma pontuação do Equador, que está em segundo lugar, mas com saldo superior (8 a 5). Já o Chile é o lanterna e não possui chances de classificação à Copa do Mundo. A Seleção encerra sua participação na próxima terça (9/9), quando visita a Bolívia, em El Alto. Ainda há quatro vagas em jogo na América do Sul, com Uruguai, Paraguai, Colômbia e Venezuela ocupando tais postos até o momento.