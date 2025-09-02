Ten Hag afirma estar surpreso com demissão do Leverkusen: ‘Nunca houve confiança mútua’

Holandês, de 55 anos, deixou o comando do clube alemão após apenas três partidas e goleada por 5 a 1 para o time sub-20 do Flamengo

Após ser demitido do Bayer Leverkusen, o técnico Erik ten Hag se posicionou sobre sua passagem relâmpago. Assim, o profissional, que deixou o clube com apenas três partidas, se mostrou surpreso com a decisão e lamentou a falta de tempo para trabalhar, construir confiança e uma equipe coesa dentro das quatro linhas.

“A decisão da administração do Bayer Leverkusen esta manhã de me colocar em licença foi uma surpresa completa. Demitir um treinador depois de apenas duas partidas do campeonato é algo sem precedentes. Neste verão, muitos jogadores importantes que fizeram parte de sucessos passados ​​deixaram o elenco. Construir uma equipe nova e coesa é um processo cuidadoso que exige tempo e confiança”, disse.