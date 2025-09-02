SJTD marca julgamento que pode mudar G8 e Z4 da Série C

O Guarani alegou erro de direito da arbitragem comandada por Marcello Ruda Neves (DF). Afinal, o Anápolis teria atuado por um período com 12 jogadores em campo. Assim, o clube paulista se apoiou no artigo 259, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê a possibilidade de anulação de uma partida quando comprovado erro de direito relevante.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento do jogo que pode mudar o G8 e Z4 da Série C do Brasileirão . Afinal, o Guarani entrou com processo pedindo a anulação da partida contra o Anápolis, disputada no dia 21 de julho, pela 13ª rodada. Assim, o caso será julgado na sexta-feira (5), às 10h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O momento citado pelo Guarani ocorreu no segundo da partida. O atacante João Celeri teria permanecido em campo mesmo após a entrada de Igor Cássio. Naquele momento, o Anápolis vencia por 2 a 0. O jogador, aliás, participou da marcação em um escanteio a favor do Bugre. O resultado se manteve até o fim.

No julgamento, caso o STJD decida pela anulação da partida e remarcação, a decisão pode afetar a luta pelo acesso e contra o rebaixamento. Já classificado para o quadrangular final, o Guarani pode melhorar sua posição e subir para sexto em caso de vitória por dois ou mais gols. Contudo, pode perder posição e cair para oitavo em caso de derrota por três ou mais.

Por outro lado, o Anápolis pode se complicar caso não repita a vitória. Afinal, o clube goiano correria risco de ser rebaixado para a Série D.

