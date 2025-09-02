Santos tenta a contratação de Dória, ex-Botafogo e São Paulo, por empréstimo

Defensor de 30 anos atua no Atlas, do México, e pode virar alternativa de mercado no Peixe, que está desesperado para reforçar sistema defensivo / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Santos abriu conversas para contratar o defensor Dória, revelado pelo Botafogo e com passagem de destaque pelo São Paulo. Atualmente, ele joga no futebol mexicano e defende o Atlas. A tentativa ocorreu na última segunda-feira (1). O Peixe apresentou a primeira proposta em formato de empréstimo. A diretoria também trabalha com pressa, já que lida com questões burocráticas envolvendo outro zagueiro, Adonis Frías, do León. O argentino, inclusive, esteve na Vila Belmiro para acompanhar o empate sem gols entre Santos e Fluminense, pelo Brasileirão.