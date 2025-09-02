Santos oficializa a contratação de Victor Hugo, do Flamengo

Meia, que pertence ao Rubro-Negro, chega ao Peixe por empréstimo até julho de 2026: 'Estou feliz demais e ansioso para jogar, para treinar'

O empréstimo de Victor Hugo do Flamengo ao Santos não tem opção de compra. No entanto, o Peixe terá a preferência de compra caso o Rubro-Negro receba oferta para vender o meia.

O Santos anunciou a contratação do meio campista Victor Hugo para a temporada. Aos 21 anos, ele reforça o Peixe por empréstimo junto ao Flamengo , depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato se estende até 31 de julho de 2026. No Alvinegro Praiano, vestirá a camisa de número 29.

“Estou feliz demais e ansioso para jogar, para treinar. É um sonho sendo realizado, assisto o Neymar no Santos desde que eu comecei a assistir futebol, foi o jogador que me fez me apaixonar de verdade pelo futebol. É uma honra, um prazer poder jogar com ele, ter essa oportunidade e tenho certeza que vai dar muito certo”, contou Victor Hugo.

Presente na Vila Belmiro na partida contra o Fluminense, ele falou sobre a recepção da torcida do Peixe e de sua expectativa para ajudar a equipe dentro de campo.

“Está sendo incrível. A torcida já mandou bastante mensagem no Instagram. Estou feliz demais por estar nesse clube gigante e espero poder ajudar o máximo possível dentro de campo. Fui no último jogo na Vila e não vejo a hora de estar dentro do campo, podendo dar alegria para essa torcida. Tenho certeza que vai ser incrível, estou ansioso demais”, concluiu.

A carreira de Victor Hugo

Revelado pelo Flamengo, Victor Hugo subiu para o profissional em 2022. O jogador, de 21 anos, soma 106 jogos, seis gols e cinco assistências com a camisa rubro-negra. Assim, ele fez parte das conquistas da Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, e Carioca 2024.