Roger Machado deve promover mudanças táticas no Internacional

A vitória sobre o Fortaleza garantiu fôlego a Roger Machado no comando do Internacional, pelo menos até a retomada do calendário após a data Fifa. O resultado serviu como um voto de confiança, mas também aumenta a responsabilidade do treinador, que busca alternativas para melhorar o rendimento do time. A pausa será usada para testes e ajustes no esquema tático do Colorado.

Até aqui, Roger priorizou a formação com dois atacantes de velocidade abertos e um centroavante de referência. Agora, porém, pretende avaliar outras possibilidades, como a utilização de três zagueiros — recurso já empregado na final do Campeonato Gaúcho, quando recuou Fernando para reforçar a defesa, e em partida contra o São Paulo, apesar da derrota por 2 a 1. Assim, a ideia é tornar o sistema mais sólido e equilibrado diante de adversários mais entrosados.