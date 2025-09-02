Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roger Machado deve promover mudanças táticas no Internacional

Treinador avalia adotar uma formação com dupla de ataque ou três zagueiros
A vitória sobre o Fortaleza garantiu fôlego a Roger Machado no comando do Internacional, pelo menos até a retomada do calendário após a data Fifa. O resultado serviu como um voto de confiança, mas também aumenta a responsabilidade do treinador, que busca alternativas para melhorar o rendimento do time. A pausa será usada para testes e ajustes no esquema tático do Colorado.

Até aqui, Roger priorizou a formação com dois atacantes de velocidade abertos e um centroavante de referência. Agora, porém, pretende avaliar outras possibilidades, como a utilização de três zagueiros — recurso já empregado na final do Campeonato Gaúcho, quando recuou Fernando para reforçar a defesa, e em partida contra o São Paulo, apesar da derrota por 2 a 1. Assim, a ideia é tornar o sistema mais sólido e equilibrado diante de adversários mais entrosados.

Bernabei pode ganhar protagonismo

Outra alternativa em análise é a adoção de uma dupla de atacantes, o que abriria espaço para um estilo mais direto e daria mais presença ofensiva ao lateral Bernabei. O argentino poderia explorar melhor os corredores sem depender da parceria com um ponta. A mudança também ganha força após a venda de Wesley para o futebol do Catar, que reduziu as opções de velocidade no elenco.

Após dois dias de descanso, o grupo se reapresenta nesta quarta-feira (3) no CT Parque Gigante. O time volta a campo no próximo dia 13, contra o Palmeiras, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. Suspenso, Bernabei será a única baixa.

