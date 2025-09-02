Raphinha chega e Brasil tem elenco completo na Granja Comary

Raphinha chega e Brasil tem elenco completo na Granja ComaryAtacante do Barcelona foi o último a se apresentar. Ancelotti prepara primeiro treino com os 24 convocados antes do duelo no Maracanã
A Seleção Brasileira está, enfim, com o grupo completo na Granja Comary, em Teresópolis, para a reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante Raphinha, que vinha da Espanha, foi o último a se apresentar, na manhã desta terça-feira (02/9), completando a lista dos 24 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para defender o Brasil nesta Data-Fifa.
Na segunda-feira, o Brasil iniciou os trabalhos com apenas 19 atletas. Além de Raphinha, faltavam se integrar ao elenco Alisson, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que estavam na Inglaterra, além de Caio Henrique, do Monaco.
Com o grupo fechado, Ancelotti comandará nesta tarde o primeiro treino com todos à disposição. Assim, deve começar a esboçar a escalação para encarar o Chile, às 21h30 de quarta-feira, no Maracanã.
A Seleção sofreu quatro baixas por lesão nesta Data Fifa: os laterais Vanderson e Alex Sandro, o meia Joelinton e o atacante Matheus Cunha. Para os lugares, o treinador chamou Vitinho, Jean Lucas e Samuel Lino. Contudo, nenhum outro lateral-esquerdo foi convocado.
Já classificado para o Mundial, o Brasil ocupa a terceira posição nas Eliminatórias, com 25 pontos, 10 atrás da líder Argentina. O adversário da vez, o Chile, é o lanterna da competição e já não tem mais chances de disputar a Copa.