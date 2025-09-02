Raniele sofre lesão na coxa e vira nova baixa no Corinthians

Volante deixou o Dérbi com dores e já iniciou fisioterapia. Timão evita previsão de retorno, mas acumula desfalques para este mês

A contusão aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (31/8), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raniele precisou ser substituído ainda aos 15 minutos do segundo tempo, abrindo espaço para que Dorival Júnior mexesse na equipe.

O Corinthians terá de lidar com mais um problema em seu elenco. Afinal, o clube confirmou que o volante Raniele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, detectada em exame de imagem realizado na segunda-feira (01/9). O jogador já iniciou o processo de fisioterapia no CT Joaquim Grava nesta terça-feira.

Em comunicado, o clube informou o problema físico, mas optou por não detalhar nem o grau da lesão, nem o tempo estimado de recuperação.

O próximo desafio do Timão será apenas no dia 10 de setembro, contra o Athletico-PR, na volta das quartas de final da Copa do Brasil. Até lá, Dorival terá uma semana cheia de treinos após a reapresentação do elenco nesta quarta-feira.

Lista de baixas no Corinthians preocupa

Aliás, Raniele passa a integrar uma lista cada vez maior de desfalques no Corinthians. Afinal, o atacante Yuri Alberto e o meia José Martínez estão em transição física após cirurgias e ainda não estão aptos para atuar. Além disso, o peruano André Carrillo, também em recuperação cirúrgica, deve levar mais tempo até ficar à disposição.

Já o lateral-direito Matheuzinho, preservado no clássico por sobrecarga muscular na coxa direita, não teve lesão diagnosticada e deve retornar aos gramados depois da pausa da Data Fifa.