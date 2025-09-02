Palmeiras ultrapassa R$ 1 bilhão em receitas e registra superávit recorde

Vendas de Estêvão e Richard Ríos impulsionam balanço. Verdão supera projeção orçamentária em mais de R$ 700 milhões / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras já atingiu a marca de R$ 1,1 bilhão em receitas nos sete primeiros meses de 2025, segundo o balancete apresentado pelo clube. O resultado financeiro do mês de julho registrou um superávit de R$ 238 milhões, impulsionado principalmente pelas vendas de Estêvão ao Chelsea e de Richard Ríos ao Benfica. A negociação de Estêvão foi concluída em 2024, mas lançada contabilmente apenas após a saída do atacante. Já Ríos gerou 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 135 milhões na época) com sua transferência em julho. Assim, no total, R$ 288 milhões das receitas de julho vieram de negociações de atletas, sendo o principal motor de arrecadação do mês.