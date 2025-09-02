Palmeiras terá setembro decisivo com maratona de Libertadores e Brasileirão

Na sequência, o foco se volta para o mata-mata continental. No dia 17, o Verdão encara o River Plate, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida, marcada para as 21h30, reeditará um duelo histórico. Afinal, em 2020, os paulistas eliminaram os argentinos na semifinal, após vitória por 3 a 0 no Monumental de Núñez e derrota por 2 a 0 no Allianz Parque.

O mês de setembro promete ser de grandes desafios para o Palmeiras. Afinal, a equipe de Abel Ferreira, que vive momento positivo no Campeonato Brasileiro, terá compromissos importantes tanto na competição nacional quanto na Copa Libertadores. O primeiro desafio acontece apenas no dia 13, após a pausa da Data Fifa, diante do Internacional, no Allianz Parque, às 18h30, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Aliás, o calendário do mês reserva ainda uma sequência de jogos no Allianz Parque. No dia 20, o Verdão enfrenta o Fortaleza, às 21h, pelo Brasileiro, e quatro dias depois volta a medir forças contra o River Plate, desta vez em casa, para definir o semifinalista da Libertadores. O confronto está agendado para 24 de setembro, às 21h30.

Por fim, a maratona termina no dia 28, quando o Palmeiras visita o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova. Entre os adversários do Brasileirão em setembro, o Tricolor baiano é o que aparece em melhor posição na tabela. Afinal, ocupa o quarto lugar com 36 pontos. O Inter está em décimo, com 27, enquanto o Fortaleza amarga a vice-lanterna, com apenas 15 pontos.

Brasileirão em alta

O Palmeiras chega a setembro sustentando uma invencibilidade de nove jogos no Campeonato Brasileiro. São seis vitórias e três empates, sendo o mais recente o 1 a 1 contra o Corinthians, que interrompeu a série de quatro triunfos consecutivos. O time alviverde ocupa a terceira posição, com 43 pontos, um a menos que o Cruzeiro e quatro atrás do líder Flamengo.

Libertadores em foco

Na Libertadores, o Verdão assegurou sua vaga nas quartas de final após superar o Universitario, do Peru. A classificação veio com goleada por 4 a 0 em Lima e empate sem gols no Allianz Parque. Agora, o desafio será diante do tradicional River Plate, em busca de uma vaga entre os quatro melhores da América.