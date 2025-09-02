Ochoa sai para tomar café e desiste de assinar com time espanhol

Ídolo do México, goleiro abandonou o Burgos, da segunda divisão espanhola, na hora da assinatura do contrato

Ídolo do México, o goleiro Ochoa protagonizou um momento inusitado no último dia da janela de transferências. O veterano, de 40 anos, desapareceu na hora de assinar o contrato com o Burgos, da segunda divisão da Espanha. Afinal, ele pediu para tomar um café na hora da revisão do contrato e nunca mais voltou.

Tudo estava encaminhado. Ou parecia que sim. Ochoa, então, pediu a revisãode uma cláusula do contrato e pediu licença para tomar um café. Assim, foi embora e não voltou. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o goleiro mexicano não atendeu ligações e também nem respondeu mensagens.

Revelado no América do México, Ochoa já teve passagens pelo futebol espanhol, francês, italiano e português. O Burgos seria o terceiro clube espanhol da carreira do goleiro, que já passou por Málaga e Granada. Contudo, ele ficou marcado mesmo quando vestiu a camisa do América, onde fez jogos históricos na Sul-Americana e Libertadores.

Na última temporada, Ochoa defendeu o AVS, de Portugal. Ao todo, disputou 23 jogos. O goleiro está livre no mercado e ainda procura um clube. Afinal, ele tem o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Caso consiga, esta será a sexta participação do mexicano no principal torneio de seleções do mundo.

