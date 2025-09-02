Negociação por zagueiro ameaça melar, e Santos corre contra o tempo

O Santos enfrenta mais um desafio na janela de transferências. O acordo para a contratação do zagueiro argentino Adonis Frías está próximo de fracassar, e o clube já busca alternativas para reforçar a defesa no último dia de prazo. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’.

O impasse ocorre porque o León exige a transferência do valor antes da assinatura do contrato. Já o Santos afirma que o Banco Central não permite o pagamento sem que o acordo esteja formalizado. O Peixe alega ter o montante disponível, mas, mesmo assim, o clube mexicano não libera o jogador, que se encontra frustrado com a situação, segundo confirmação do próprio staff do atleta.