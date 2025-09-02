Martín Anselmi recua e Atlético encerra negociações com o técnico

Argentino esteve próximo de acerto com o Galo, mas houve uma reviravolta que encerraram as tratativas entre ambas as partes / Crédito: Jogada 10

Depois de ficar próximo de acerto para comandar o Atlético, o argentino Martín Anselmi recuou e a negociação foi encerrada. Alguns membros da comissão técnica do treinador tiveram desacertos, que impediram o negócio de ir adiante. O Galo segue na busca de um novo treinador para substituir Cuca. De acordo com informações divulgadas pela rádio Itatiaia, dois integrantes da comissão técnica não puderam avançar na negociação por questões pessoais. Anselme entende que a dupla é parte fundamental para o seu trabalho. Houve uma tentativa de substituição dos profissionais, mas que acabou sendo descartada.