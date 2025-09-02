Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

LA Galaxy recusa proposta do Lyon por Gabriel Pec, ex-Vasco

Clube oferece cerca de US$ 16 milhões, o equivalente a R$ 87,3 milhões na cotação atual, para ter atacante, mas não consegue selar acordo
No último dia da janela de transferências do futebol europeu, o Lyon tentou a contratação de Gabriel Pec, que defende as cores do LA Galaxy, dos Estados Unidos. Contudo, não conseguiu o acerto pelo atacante, que seguirá no futebol norte-americano. O clube francês ofereceu cerca de US$ 16 milhões, o equivalente a R$ 87,3 milhões na cotação atual. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, aos 24 anos, o jogador, revelado nas divisões de base do Vasco, é um dos destaques da franquia Major League Soccer (MLS). Até aqui, foram 30 gols e 21 assistências em 75 jogos.

Vale lembrar que na janela anterior, um clube do Qatar ofereceu 20 milhões de euros (R$ 109 milhões) para contratá-lo. No entanto, o LA Galaxy deixou claro que não pretende liberar o atleta.

O clube norte-americano acertou, em janeiro de 2024, a compra de 70% dos direitos econômicos do jogador por US$ 10 milhões (R$ 48,9 milhões na cotação da época). Além disso, o Cruz-Maltino tem 30% dos direitos federativos do atacante por ser seu clube formador e poderia receber uma boa quantia caso o negócio ocorresse.

Por fim, nesta temporada, Pec tem 34 partidas disputadas (33 como titular), com nove gols e duas assistências. Ainda em 2024, ele ganhou uma votação como o melhor estreante. Da mesma forma, se tornou o jogador mais jovem na história do Galaxy a ter pelo menos 30 contribuições de gol.

