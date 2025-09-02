Kaio Jorge realiza sonho e estreia na Seleção Principal após destaque no Cruzeiro

Artilheiro do Brasileirão, atacante de 23 anos celebra convocação de Ancelotti, relembra superação e projeta duelos contra Chile e Bolívia / Crédito: Jogada 10

A convocação do dia 25 de agosto marcou um divisor de águas na carreira de Kaio Jorge. Revelado pelo Santos e hoje destaque do Cruzeiro, o atacante de 23 anos ouviu seu nome ser chamado por Carlo Ancelotti para integrar a Seleção Brasileira principal. O anúncio transformou em realidade um desejo cultivado desde os tempos de base. “Está sendo uma experiência muito boa, sempre sonhei com esse momento. Passei pelas categorias de base da Seleção, então você acaba se imaginando chegando na Principal. No meu caso não foi diferente. Sempre foi um sonho, um desejo e hoje estou fazendo parte dessa equipe. Está sendo muito gratificante para mim”, disse o jogador, natural de Olinda (PE).

O chamado de Ancelotti veio para os duelos contra Chile e Bolívia, pelas rodadas finais das Eliminatórias da Copa de 2026. Mesmo já classificado, o Brasil abriu espaço para novidades, e Kaio se viu em uma lista repleta de nomes de peso. O instante da convocação ficará marcado. “Eu estava sentado no sofá com minha família e amigos e, quando ele (Ancelotti) falou meu nome, foi uma explosão de sentimento, muita felicidade e alegria imensa. E máximo respeito pelo Ancelotti por tudo que ele conquistou e pela pessoa que ele é também.” Da base ao protagonismo no Cruzeiro O atacante construiu sua trajetória na Amarelinha desde cedo, passando pelas seleções Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Em 2019, no Brasil, conquistou o título mundial Sub-17 e levou a chuteira de bronze ao marcar cinco gols. Essa vivência facilita a adaptação ao ambiente da equipe principal. “Quando você vem das categorias de base, já conhece a Granja, as pessoas que trabalham dentro da CBF, então te deixa tranquilo quando você chega na Principal, que é como estou me sentindo aqui hoje, estou super tranquilo e bem acolhido.”

Hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, Kaio Jorge chega à Seleção respaldado pelo grande momento no Cruzeiro, vice-líder da Série A. “Estou vivendo uma grande fase no Cruzeiro. Muito feliz, é um clube que me acolheu super bem. Estou como artilheiro da competição e espero manter essa fase boa para continuar tendo a oportunidade na equipe principal da Seleção e conseguir fazer os gols.” Aliás, a boa fase também repercutiu fora de campo. Afinal, torcedores de diferentes clubes passaram a pedir sua convocação.

“Fico muito feliz por esse carinho. No Brasileirão, você joga contra times de muita torcida e fazendo gol também, você acaba tendo esse respeito da torcida adversária. Fico muito feliz que eles tenham me pedido aqui na Seleção.” Obstáculo superado Antes de chegar ao auge atual, Kaio precisou superar um dos capítulos mais difíceis de sua carreira. Em 2021, foi contratado pela Juventus, mas pouco depois sofreu grave lesão no joelho. Uma ruptura do tendão patelar o afastou dos gramados por 18 meses. “A minha lesão foi um processo muito doloroso, mas eu amadureci muito mentalmente e como homem também, me lesão me ajudou bastante psicologicamente e emocionalmente. Hoje, graças a Deus, eu tenho um mental muito bom, muito focado.”

Durante a recuperação, em Turim, viu a Seleção utilizar as instalações da Juventus para se preparar para a Copa de 2022. O episódio alimentou ainda mais o sonho. “Naquela época em que a Seleção estava fazendo os treinamentos no CT da Juve, eu sonhava em estar aqui, em fazer parte desse elenco e, graças a Deus, hoje ele me deu essa oportunidade de estar aqui treinando com a equipe principal.” Kaio Jorge de olho no futuro Carlo Ancelotti destacou que a Data FIFA de setembro será usada para observar de perto os novatos. Assim, Kaio Jorge pretende aproveitar a chance nos jogos contra o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, em El Alto.