Grêmio se aproxima de fechar com lateral-esquerdo do CSA

Acordo entre o Imortal e o CSA por Enzo será por empréstimo até o fim deste ano, com chance de extensão até o Estadual e opção de compra

O Grêmio segue ativo no mercado e se aproxima de concretizar a chegada de outro reforço, o lateral-esquerdo Enzo, de 23 anos, do CSA. Os dois clubes concordaram em fechar uma negociação por empréstimo até o fim deste ano, com a possibilidade de ampliá-lo até o término do Campeonato Gaúcho. Inclusive, haverá a adição de uma opção de compra ao fim do contrato, com quantia previamente fixada no vínculo.

O jogador despertou o interesse do Tricolor gaúcho nos dois embates pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, Enzo foi titular em ambos os duelos que marcaram a classificação histórica da equipe alagoana no torneio. O Grêmio, na verdade, retomou os contatos com o CSA pelo jogador, que tiveram início em junho. Apesar do clube ainda não oficializar a contratação, já há registro do atleta com camisa do Imortal no site da CBF