Grêmio anuncia contratação de lateral de clube da Série C

Jogador de 23 anos chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de extensão até o Gauchão e de compra / Crédito: Jogada 10

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do lateral-esquerdo Enzo, do CSA. Assim, o jogador chega por empréstimo até o fim do ano com a possibilidade de extensão até o Campeonato Gaúcho. Inclusive, haverá uma opção de compra, com quantia previamente fixada no contrato. O jogador, de 23 anos, despertou o interesse do clube gaúcho após os confrontos pela Copa do Brasil. Enzo, inclusive, foi titular nos dois jogos que garantiram a classificação histórica da equipe alagoana diante do Grêmio. Com o rebaixamento do CSA para a Série D, o Tricolor conseguiu avançar nas conversas.