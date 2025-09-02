Grêmio anuncia contratação de lateral de clube da Série C

Grêmio anuncia contratação de lateral de clube da Série CJogador de 23 anos chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de extensão até o Gauchão e de compra
O Grêmio anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do lateral-esquerdo Enzo, do CSA. Assim, o jogador chega por empréstimo até o fim do ano com a possibilidade de extensão até o Campeonato Gaúcho. Inclusive, haverá uma opção de compra, com quantia previamente fixada no contrato.
O jogador, de 23 anos, despertou o interesse do clube gaúcho após os confrontos pela Copa do Brasil. Enzo, inclusive, foi titular nos dois jogos que garantiram a classificação histórica da equipe alagoana diante do Grêmio. Com o rebaixamento do CSA para a Série D, o Tricolor conseguiu avançar nas conversas.
Natural de São Paulo, Enzo iniciou a carreira no futebol paulista pelo XV de Piracicaba e também atuou pelo Santo André. O lateral-esquerdo chegou ao CSA no fim do ano passado após passagem pelo Mirassol. Desde então, disputou 43 jogos e marcou quatro gols.
Enzo não foi o único reforço do Grêmio. Afinal, o clube gaúcho também contratou o atacante Willian, ex-Corinthians. O jogador, aliás, já apareceu no BID da CBF, mesmo antes do anúncio oficial. Willian, de 37 anos, estava livre no mercado desde que deixou o Fulham, da Inglaterra, e deve assinar um contrato longo.
