Garnacho revela influência de Messi para assinar com o Chelsea

Atacante argentino de 21 anos deixa o Manchester United e fecha contrato de sete temporadas com os Blues / Crédito: Jogada 10

O Chelsea oficializou a contratação de Alejandro Garnacho, de 21 anos, que deixou o Manchester United em uma negociação avaliada em 47 milhões de euros. O atacante argentino assinou por sete temporadas, com vínculo até junho de 2032, e vai disputar posição nas pontas com Jamie Gittens, Pedro Neto, Estêvão e Buonanotte. LEIA MAIS: Estêvão é eleito 2ª melhor contratação da Premier League pelo New York Times

Em sua chegada a Londres, Garnacho revelou um detalhe curioso sobre a decisão de trocar de clube. “Conversei com Messi e ele me aconselhou a assinar com o Chelsea”, contou o argentino em entrevista aos canais oficiais dos Blues. Além disso, antes de se apresentar ao novo time, o jogador usou as redes sociais para se despedir do United, onde se formou e deu os primeiros passos como profissional. “Querido Manchester, depois de cinco anos inesquecíveis, este capítulo da minha vida chega ao fim. Vivemos momentos que guardarei para sempre e sou muito grato por tudo. Obrigado por acreditarem em mim. Sempre que vesti essa camisa, dei o meu máximo”, escreveu.