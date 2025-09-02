Galatasaray anuncia a contratação de Ilkay Gundogan

Galatasaray anuncia a contratação de Ilkay GundoganMeio-campista alemão de 34 anos assina com o clube turco até 2027 após deixar o Manchester City
O Galatasaray movimentou a janela de transferências e, depois de confirmar as chegadas de Victor Osimhen e Leroy Sané, o clube anunciou nesta terça-feira (2), a contratação de Ilkay Gundogan como novo reforço. O meio-campista alemão, de 34 anos, assinou contrato até junho de 2027. Além disso, a negociação só foi possível porque a janela de transferências na Turquia permanece aberta até o dia 12 de setembro.
“É um dia de muito orgulho. Estou de volta para casa e isso me deixa extremamente feliz. Representar o Galatasaray é especial, é um reencontro. Mal posso esperar para vestir a camisa e entrar em campo diante da torcida”, disse o jogador em sua apresentação.
