Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo recusa proposta de clube do Qatar por Pedro

Flamengo recusa proposta de clube do Qatar por Pedro

Al-Rayyan, time do técnico Artur Jorge, faz oferta de 20 milhões de dólares pelo atacante, que vive grande fase pelo Rubro-Negro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em ótima fase após polêmica, Pedro chama atenção do mercado estrangeiro. Nos últimos dias, o Flamengo recusou uma oferta do Al-Rayyan pelo atacante. O clube do Qatar ofereceu 20 milhões de dólares (cerca de 110 milhões de reais) para contratar o jogador. No entanto, a diretoria descartou e nem quis ouvir. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

Pedro segue tentando se firmar como atacante titular do time de Filipe Luís. Por causa da lesão do camisa 9, Bruno Henrique começou a atuar como centroavante, improvisado, a pedido do comandante rubro-negro. No entanto, o artilheiro “reverência” já aparece ter retomado a titularidade. Nas últimas quatro partidas, ele balançou as redes seis vezes.

O atacante, aliás, chegou a receber críticas do próprio treinador na temporada. Além disso, um membro da diretoria admitiu que venderia o jogador por 15 milhões de euros, caso chegasse uma proposta. O caso gerou um mal-estar entre as partes. Pedro, já recuperado de lesão, vinha recebendo poucas oportunidades em campo. Porém, a maré virou.

Pedro foi o artilheiro do Flamengo nas últimas três temporadas: em 2022 fez 29 gols, no ano seguinte, bateu o seu recorde com 35; e na temporada passada, estufou a rede 32 vezes até setembro, quando sofreu a grave lesão que o tirou de combate até abril desse ano.

O contrato atual de Pedro vai até dezembro de 2027. A decisão da diretoria do Flamengo demonstra confiança na recuperação e no potencial do centroavante. Além disso, coloca como assunto encerrado a polêmica, que gerou desconforto no jogador e no elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar