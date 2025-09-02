Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estêvão é eleito 2ª melhor contratação da Premier League pelo New York Times

Jovem revelado pelo Palmeiras ficou atrás apenas de João Palhinha e superou nomes como Isak, Gyökeres e Cherki na lista do jornal
O jornal norte-americano ‘The New York Times’, um dos mais importantes do mundo, elegeu o brasileiro Estêvão como a 2ª melhor contratação desta janela de transferências da Premier League.

O atacante revelado nas categorias de base do Palmeiras ficou atrás somente de João Palhinha, volante do Tottenahm, que lidera a lista.

Além disso, Estêvão aparece na frente de nomes como Rayan Cherki, meia-atacante do Manchester City, Alexander Isak, atacante do Liverpool e Viktor Gyökeres, atacante do Arsenal.

Veja o Top 10 contratações da Premier League:

1. João Palhinha (volante, Tottenham)
2. Estêvão (meia-atacante, Chelsea)
3. Rayan Cherki (meia-atacante, Manchester City)
4. Adrien Truffert (lateral, Bournemouth)
5. Alexander Isak (atacante, Liverpool)
6. Hugo Ekitiké (atacante, Liverpool)
7. Jack Grealish (meia, Everton)
8. Viktor Gyökeres (atacante, Arsenal)
9. Jorgen Strand Larsen (atacante, Wolverhampton)
10. Caoimhin Kelleher (goleiro, Brentford)

