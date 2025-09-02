Em meio a clima tenso, Athletico veta retorno de Tevis e nega pedido do Cruzeiro

Furacão exige o cumprimento do contrato de empréstimo do atacante, que vem sendo pouco utilizado, e acirra a crise com o clube mineiro / Crédito: Jogada 10

O Athletico decidiu não liberar o retorno antecipado do atacante Tevis. O jogador pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao time paranaense. A diretoria da Raposa, aliás, solicitou formalmente a volta do atleta. Contudo, o Furacão barrou a movimentação e quer o cumprimento do contrato. O clima entre os dois clubes, portanto, esquenta ainda mais nos bastidores. O pedido do Cruzeiro, de fato, se baseia na grande falta de espaço do jogador. O jovem atacante, de apenas 19 anos, vem sendo muito pouco utilizado no Sul. Nos últimos dois meses, por exemplo, ele atuou em apenas uma única partida. Tevis jogou somente por quatro minutos no período, o que motivou a solicitação de seu clube.