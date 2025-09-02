Ederson é apresentado no Fenerbahçe após deixar o City

Ederson é apresentado no Fenerbahçe após deixar o CityGoleiro brasileiro assinou por três temporadas e promete buscar títulos em nova fase na Turquia
Ederson foi oficialmente apresentado como novo goleiro do Fenerbahçe nesta terça-feira (2). A transferência já havia sido confirmada tanto pelo clube turco quanto pelo Manchester City, em um acordo avaliado em cerca de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), incluindo bônus. O brasileiro de 32 anos assinou por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.
“Estou muito feliz por estar aqui. Meu objetivo é conquistar títulos e ajudar a equipe. É um desafio importante na minha carreira e acredito que vamos viver grandes momentos. Quero aproveitar cada instante no Fenerbahçe. Com o apoio da torcida, teremos uma grande temporada”, declarou o brasileiro.
