Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ederson é apresentado no Fenerbahçe após deixar o City

Ederson é apresentado no Fenerbahçe após deixar o City

Goleiro brasileiro assinou por três temporadas e promete buscar títulos em nova fase na Turquia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ederson foi oficialmente apresentado como novo goleiro do Fenerbahçe nesta terça-feira (2). A transferência já havia sido confirmada tanto pelo clube turco quanto pelo Manchester City, em um acordo avaliado em cerca de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), incluindo bônus. O brasileiro de 32 anos assinou por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

LEIA MAIS: Time que eliminou Manchester United escalou jogador irregular

“Estou muito feliz por estar aqui. Meu objetivo é conquistar títulos e ajudar a equipe. É um desafio importante na minha carreira e acredito que vamos viver grandes momentos. Quero aproveitar cada instante no Fenerbahçe. Com o apoio da torcida, teremos uma grande temporada”, declarou o brasileiro.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar