Donnarumma é anunciado pelo Manchester City após saída de Ederson

Donnarumma é anunciado pelo Manchester City após saída de Ederson

Ex-PSG chega por 35 milhões de euros, enquanto goleiro brasileiro encerra trajetória vitoriosa de oito anos no clube inglês
O Manchester City confirmou nesta terça-feira (2) a contratação de Gianluigi Donnarumma. O goleiro italiano, de 26 anos, deixa o PSG e chega ao clube inglês por 35 milhões de euros (R$ 224 milhões). Em Paris, o jogador tinha contrato até junho de 2026, mas perdeu espaço após a chegada de Lucas Chevalier, novo favorito do técnico Luis Enrique.

Além disso, pouco antes do anúncio oficial, o City já havia comunicado a saída de Ederson. O goleiro brasileiro, que estava no clube desde 2017 e conquistou 18 títulos em oito temporadas, foi vendido ao Fenerbahçe por 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), incluindo bônus. Fora das primeiras rodadas da Premier League, ele aguardava a definição de seu futuro.

