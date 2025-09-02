Donnarumma é anunciado pelo Manchester City após saída de Ederson

Ex-PSG chega por 35 milhões de euros, enquanto goleiro brasileiro encerra trajetória vitoriosa de oito anos no clube inglês

O Manchester City confirmou nesta terça-feira (2) a contratação de Gianluigi Donnarumma. O goleiro italiano, de 26 anos, deixa o PSG e chega ao clube inglês por 35 milhões de euros (R$ 224 milhões). Em Paris, o jogador tinha contrato até junho de 2026, mas perdeu espaço após a chegada de Lucas Chevalier, novo favorito do técnico Luis Enrique.

