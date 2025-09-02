Crystal Palace volta atrás e cancela negócio de Marc Guehi com o Liverpool

Zagueiro seria vendido por R$ 250 milhões, mas permanecerá no Palace, pois clube não conseguiu se acertar com o brasileiro Igor Júlio / Crédito: Jogada 10

Mesmo após ter realizado exames médicos no Liverpool, Marc Guehi não jogará pelos Reds nesta temporada 2025/26. Afinal, o Crystal Palace voltou atrás do acordo de 35 milhões de libras (cerca de R$ 257 milhões na cotação atual), por conta de outra negociação frustrada. Dessa forma, o jogador, que estava em Londres, pronto para assinar sua transferência, terá outro destino na carreira. Isso porque o Palace esteve próximo de acertar com o brasileiro Igor Júlio, mas o West Ham atravessou o negócio e acertou com o atleta.