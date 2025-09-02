Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crystal Palace volta atrás e cancela negócio de Marc Guehi com o Liverpool

Crystal Palace volta atrás e cancela negócio de Marc Guehi com o Liverpool

Zagueiro seria vendido por R$ 250 milhões, mas permanecerá no Palace, pois clube não conseguiu se acertar com o brasileiro Igor Júlio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo após ter realizado exames médicos no Liverpool, Marc Guehi não jogará pelos Reds nesta temporada 2025/26. Afinal, o Crystal Palace voltou atrás do acordo de 35 milhões de libras (cerca de R$ 257 milhões na cotação atual), por conta de outra negociação frustrada.

Dessa forma, o jogador, que estava em Londres, pronto para assinar sua transferência, terá outro destino na carreira. Isso porque o Palace esteve próximo de acertar com o brasileiro Igor Júlio, mas o West Ham atravessou o negócio e acertou com o atleta.

Diante desse cenário, o clube voltou atrás na venda de Marc Guehi ao Liverpool. Essas informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências internacionais.

O defensor, inclusive, atuou na vitória do Crystal Palace, por 3 a 0, sobre o Aston Villa no último domingo (31), e marcou um dos gols. Desde sua transferência do Chelsea em 2021, Guehi fez 155 jogos pelo Crystal Palace. Ele foi o capitão do time na vitória sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra em Wembley, em maio.

Por outro lado, os Reds reforçaram o sistema ofensivo. Afinal, o atual campeão da Premier League pagará 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual) pelo atacante sueco Alexander Isak, de 25 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar