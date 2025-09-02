Cruzeiro esgota ingressos para confronto com o Atlético, pela Copa do Brasil

No entanto, clube se pronuncia sobre problemas na venda de ingressos para sócios e joga responsabilidade em alta demanda / Crédito: Jogada 10

A empolgação da torcida do Cruzeiro com o momento atual do time é evidente. Afinal, os ingressos para a partida de volta da Copa do Brasil contra o Atlético-MG se esgotaram com duas semanas de antecedência. Ao vencer o jogo de ida por 2 a 0, o lado azul de Minas Gerais encaminhou a vaga para a semifinal da competição. Segundo a diretoria do Cruzeiro, o clube colocou à venda 59.461 ingressos. As entradas com compras não concluídas voltam automaticamente para o site. A venda começou na última segunda-feira (1), às 9h (de Brasília). Torcedores relataram problemas e dificuldades no acesso para sócios. O clube divulgou uma nota sobre as reclamações, mas sem dar muitos detalhes. Um dos relatos apontava que categorias com prioridade conseguiram adquirir ingressos extras.

LEIA MAIS: Cruzeiro anuncia a contratação do equatoriano Arroyo O Cruzeiro, aliás, afirma ter 97 mil sócios e 260 mil torcedores cadastrados com biometria facial no Mineirão. Todos têm a possibilidade de comprar ingressos para assistir às partidas. Desse total, 40 mil sócios estavam habilitados a participar da venda. No segundo dia, 45 mil ingressos já tinham sido comercializados. “A questão central é que o Cruzeiro tem somente 59.461 bilhetes para comercializar. É impossível atender toda essa demanda”, diz um trecho da nota do clube. Cruzeiro na Copa do Brasil Todavia, em campo, o time pode voltar à semifinal da Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2019. Na ocasião, curiosamente, o Cruzeiro também enfrentou e eliminou o Atlético-MG. O último título, portanto, veio em 2018, e a Raposa soma seis taças da competição.