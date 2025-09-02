Cruzeiro anuncia a contratação do equatoriano Arroyo

A negociação gira em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,7 milhões). O clube mineiro ficará com 50% dos direitos econômicos, enquanto o Independiente del Valle, onde Arroyo se formou, manterá a outra metade.

Nesta terça-feira (02), o Cruzeiro anunciou a contratação do atacante equatoriano Keny Arroyo . Após alguns dias de conversas, o jogador vai assinar contrato até 2029.

Além de Arroyo, que defendia o Besiktas, da Turquia, o Cruzeiro já confirmou a chegada do colombiano Luis Sinisterra. O volante Ryan Guilherme e o lateral Kauã Moraes também devem ser anunciados em breve. Sob o comando de Leonardo Jardim, a Raposa ocupa a vice-liderança do Brasileirão e está perto da classificação para as semifinais da Copa do Brasil, já que venceu o jogo de ida contra o Atlético por 2 a 0, na Arena MRV.

As conversas entre os turcos e a diretoria celeste se arrastaram durante o mês de agosto. Dessa maneira, o Besiktas iniciou pedindo mais de 6 milhões de euros, valor que havia pago ao Del Valle. Após três tentativas, o Cruzeiro conseguiu fechar negócio pelo atacante de 19 anos. A vontade do jogador pesou, já que ele busca mais minutos em campo e sonha disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção do Equador.

Como joga Arroyo, novo atacante do Cruzeiro

Canhoto de origem, Arroyo atua preferencialmente pelo lado direito do ataque. O drible em velocidade é sua principal arma no setor ofensivo. Aos 19 anos, soma 53 partidas como profissional, sendo 14 pelo Besiktas e 39 pelo Del Valle, onde marcou quatro gols e distribuiu oito assistências.