Conheça a dupla da base do Fluminense chamada para os treinos da Seleção

Lateral-esquerdo Leo Jance e volante Gustavo Dohmann estiveram em campo para completar as atividades na Granja Comary, em Teresópolis / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti convocou cinco jogadores das categorias de base dos clubes do Rio para ajudar nos treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Entre eles, estão dois nomes do Fluminense: o lateral-esquerdo Leo Jance e o volante Gustavo Dohmann, que terão essa experiência única durante a atual Data Fifa. Esses atletas, nesse sentido, estiveram presentes no local para completar as atividades de campo nesta segunda-feira (1). Afinal, uma parte dos convocados atuaram no fim de semana pelos seus clubes e estavam em recuperação física.

Além dos dois, o goleiro Leo Nannetti, do Flamengo, e o lateral-direito Huguinho e o zagueiro Marquinhos, do Botafogo, também integraram a lista dos jovens que participaram das atividades. Jovens promissores Entre os jovens, Leo Jance foi a grande surpresa do Fluminense na goleada sobre o San José por 5 a 0, no Maracanã, pela Sul-Americana. Na ocasião, o lateral deu conta do recado e ocupou bem o espaço deixado por Gabriel Fuentes, lesionado, e Renê, poupado. O jogador chegou ao Tricolor de Laranjeiras em abril de 2023, com contrato até janeiro do ano seguinte. Com as saídas de Jefté, negociado com o Rangers, da Escócia, e atualmente no Palmeiras, e Rafael Monteiro, emprestado ao Amazonas, Jance teve mais espaço.