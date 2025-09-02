Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com somente uma vitória em 10 jogos, Fortaleza demite Renato Paiva

Técnico teve apenas 20% de aproveitamento ao substituir Vojvoda e acaba demitido com o time do Nordeste na zona de rebaixamento
O técnico Renato Paiva não resistiu à derrota do Fortaleza para o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, no último domingo (31), e a diretoria do Leão do Pici decidiu demiti-lo. Por sua vez, o time está na zona de rebaixamento com somente 15 pontos, sete a menos que o primeiro fora do Z4.

Aliás, o comunicador Charles Gaspar confirmou a saída do português. Paiva comandou o Fortaleza em apenas dez partidas, com aproveitamento de 20%. Nesse período, somou uma vitória, sofreu eliminação nas oitavas de final da Libertadores e colecionou jogos que revoltaram a torcida, como a goleada para o Botafogo, no Castelão. A última vitória aconteceu em julho, quando o time superou o Bragantino em casa.

Além dos problemas em campo, Paiva também lidou com dificuldades fora dele, como o episódio em que afastou Deyverson por indisciplina. Apesar disso, torcida e diretoria afirmam que o treinador recebeu todos os reforços que solicitou e mesmo assim não conseguiu entregar resultados. Após a derrota para o Internacional, ele deu três dias de folga ao elenco.

Todavia, o Fortaleza volta a campo no sábado (13), contra o Vitória, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A, em um duelo de nordestinos desesperados.

“Não parece que coletivamente o problema seja o treinador. Não parece que a equipe se arrasta em campo. Parece que a equipe não cria oportunidades. Não parece que a equipe seja goleada, apesar de que há problemas e um deles é não defender bem. Me parece que o problema seja o treinador”, disse Paiva ao fim da partida contra o Internacional.

