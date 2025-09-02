Chile passa por mudanças, e técnico interino pede paciência

“Há uma mudança e é preciso tempo. É difícil tomar essas decisões porque o impacto é muito significativo”, disse Córdova.

Fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, o Chile passou por mudanças para as últimas duas rodadas das Eliminatórias. Na lanterna, a seleção chilena demitiu o técnico Ricardo Gareca. O interino Nicolás Córdova vai comandar a equipe contra o Brasil , na próxima quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, o treinador pediu paciência.

O interino fez referência a saída dos jogadores da “Geração de Ouro”. Afinal, nomes como os medalhões Vidal, Alexis Sánchez, Aránguiz e Medel, bicampeões da Copa América em 2015 e 2016, não foram convocados. Assim, o Chile iniciou uma nova era, dando oportunidades para novos talentos.

A lista de convocados do Chile para os jogos contra Brasil e Uruguai, nos dias 4 e 9, respectivamente, conta com nomes do futebol brasileiro, como Aravena (Grêmio), Kuscevic (Fortaleza), Ivan Roman (Atlético-MG) e Gonzalo Tapia (São Paulo). A convocação também tem nomes do futebol inglês, italiano, argentino, mexicano, entre outros.

O Chile ocupa a lanterna das Eliminatórias com 10 pontos, enquanto o Brasil está em terceiro, com 25, e já garantido na Copa do Mundo de 2026. Aliás, a seleção chilena não vence a brasileira desde outubro de 2015, pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

