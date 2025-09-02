Carbonero cita que sua prioridade é ficar no Internacional: ‘Retomei meu futebol’

A contratação de Carbonero foi uma das que trouxe maior retorno para o Internacional na temporada. Isso porque o colombiano é considerado um dos principais jogadores no ano. Por sinal, ele teve papel preponderante na conquista do último Estadual. Apesar de se sobressair pelo Colorado, não há a garantia que permanecerá na equipe gaúcha para 2026 até o momento. Afinal, ele está no Inter por empréstimo, a princípio, até o fim da temporada. O clube tem a preferência de contratá-lo até dezembro deste ano. Para isso, necessita desembolsar 4 milhões de dólares (quase R$ 22 milhões na cotação atual).

O Internacional estuda possíveis soluções e, por isso, não fez contatos com o Racing, da Argentina, dono dos seus direitos, para iniciar negociações. Os gaúchos desejam manter Carbonero no elenco, porém a expectativa é de que as tratativas comecem apenas ao fim da atual temporada. Isso porque a prioridade do Colorado será tentar chegar a um consenso para reduzir a quantia para adquiri-lo. Em entrevista à “Rádio Gaúcha”, o atacante reforçou que a sua prioridade também é continuar no Inter. “Aqui me reencontrei com o meu futebol. Vinha de um clube onde as coisas não saíram bem, e o Inter apostou em mim. Estou fazendo as coisas bem e quero ficar aqui”, esclareceu o camisa 7.