Brasileiro vive melhor início de temporada da carreira pelo Swansea City

Atacante Ronald Martins já soma três gols em cinco jogos e iguala marcas das últimas duas temporadas pelo clube galês / Crédito: Jogada 10

O atacante Ronald Martins começou a temporada 2025/2026 em grande estilo com a camisa do Swansea City. O brasileiro marcou três gols em apenas cinco jogos, desempenho que já o coloca em um patamar especial dentro de sua trajetória no futebol europeu. Os números ganham ainda mais relevância quando comparados às duas temporadas anteriores pelo clube: Ronald marcou os mesmos três gols em 49 partidas disputadas em 2024/2025 e também em 18 jogos na temporada 2023/2024. Em pouco mais de um mês de competição, o atacante já conseguiu igualar essas marcas, mostrando evolução no aspecto finalização e confirmando o melhor início de temporada em toda a sua carreira profissional. Os gols foram distribuídos entre duas competições: dois tentos na Championship e um na Copa da Inglaterra, reforçando sua capacidade de decidir em diferentes contextos de jogo.

Na temporada passada, Ronald também teve papel importante como garçom, com sete assistências, o que resultou em 10 participações diretas em gols pelo Swansea. Agora, além de manter sua influência na construção de jogadas, o jogador se mostra ainda mais letal dentro da área, dando sinais de que pode superar com folga seus melhores números até então. Ronald Martins está em sua terceira temporada no Swansea Aliás, a trajetória de Ronald Martins no futebol europeu começou em Portugal, onde atuou pelo Estrela Amadora, somando 55 jogos. Foi lá que viveu sua temporada mais goleadora, em 2022/2023, quando balançou as redes cinco vezes. Depois da experiência portuguesa, seguiu para o Swansea, onde já acumula 72 partidas oficiais. Na soma da carreira, o atacante ultrapassou a marca de 200 jogos como profissional nesta temporada, um feito expressivo para um atleta ainda em ascensão. No Brasil, Ronald iniciou a carreira no Corumbaense-MT, clube de sua cidade natal, antes de passar por Atlético-GO, Grêmio Anápolis e Guarani. Essa trajetória foi fundamental para sua adaptação ao cenário internacional e para o amadurecimento dentro de campo.