Botafogo tenta a contratação do volante Luan, do São Paulo

Alvinegro busca trazer o volante por empréstimo de um ano, com opção de compra, para o ocupar a lacuna deixada pela saída de Gregore

O Botafogo segue ativo no mercado para reforçar seu elenco no restante da temporada. Assim, o clube carioca negocia a contratação do volante Luan, do São Paulo, e fez uma proposta de empréstimo por um ano, com opção de compra. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o alvinegro iniciou as conversas no último sábado (30), porém enfrenta a concorrência do Fortaleza, que também, tem interesse em trazer o atleta nos mesmos moldes.