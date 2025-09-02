Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo tenta a contratação do volante Luan, do São Paulo

Botafogo tenta a contratação do volante Luan, do São Paulo

Alvinegro busca trazer o volante por empréstimo de um ano, com opção de compra, para o ocupar a lacuna deixada pela saída de Gregore
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo segue ativo no mercado para reforçar seu elenco no restante da temporada. Assim, o clube carioca negocia a contratação do volante Luan, do São Paulo, e fez uma proposta de empréstimo por um ano, com opção de compra. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o alvinegro iniciou as conversas no último sábado (30), porém enfrenta a concorrência do Fortaleza, que também, tem interesse em trazer o atleta nos mesmos moldes.

Diante disso, as próximas horas tendem a ser decisivas para finalizar o acordo, visto que a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira (2).

Formado nas categorias de base do São Paulo, em 2018, o jogador ainda tenta encontrar seu espaço na equipe paulista. Tanto que, em 2024, atuou pelo Vitória, por empréstimo, em 24 partidas.

Desde seu retorno, só esteve em campo em cinco oportunidades sob o comando do técnico Hernán Crespo. Ele chegaria como opção para o setor alvinegro que carece de reforços desde a saída de Gregore para o Al-Rayyan, do Qatar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar