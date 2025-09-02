Botafogo se aproxima de R$ 1 bilhão em vendas de jogadores

Números, porém, são controversos por conta das brigas jurídicas entre a SAF, Lyon e Eagle. Entenda! / Crédito: Jogada 10

O Botafogo se desfez de muitos jogadores durante as janelas de transferências internacionais desta temporada. Com isso, o Glorioso arrecadou uma boa grana e se aproximou da marca de R$ 1 bilhão ao vender o goleiro John e o lateral-esquerdo Cuiabano para o Nottingham Forest, de acordo com estudo do site “FogãoNet”. Os valores, no entanto, são controversos por conta das batalhas entre a SAF do clube alvinegro, John Textor, Lyon e a Eagle Holding. Alguns jogadores que o Botafogo liberou foram citados em notificação extrajudicial de cobrança do Botafogo contra o Lyon. O Mais Tradicional afirma, por exemplo, que Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair saíram em condições desfavoráveis para ajudar as finanças dos franceses.