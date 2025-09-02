Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo nega oferta da Inglaterra por Danilo

Botafogo nega oferta da Inglaterra por Danilo

Proposta do Fulham supera o valor que o Glorioso gastou pelo volante. Mas o clube nem levou adiante o interesse do clube da Premier League
Contratado no mês passado como reforço do Botafogo, Danilo já teve propostas do exterior. Antes do fechamento da janela de transferências das principais ligas, o volante recebeu uma oferta para voltar à Inglaterra. O Fulham fez a proposta pelo cabeça de área: 30 milhões de euros (R$ 191 milhões) pela fera. O Glorioso, no entanto, rechaçou a investida do clube da Premier League. A informação é do site “ge”.

Convicto que não venderia Danilo, o Botafogo encerrou as tratativas de forma rápida e bateu a porta para os britânicos. O clube entende que não haveria tempo hábil para buscar outro nome no mercado. Neste contexto, o elenco ficaria apenas com Newton para a função de “5”.

Danilo chegou recentemente ao Botafogo, para o lugar de Gregore, negociado com o Al-Rayyan, do Qatar. Ex-Palmeiras, ele estava no Nottingham Forest, clube que o Glorioso cedeu quatro jogadores nesta janela de mercado.

O volante custou 22 milhões de euros (R$ 140 milhões) aos cofres do Mais Tradicional. Ele superou Almada e tornou-se a contratação mais cara da história do clube.

O camisa 35 soma dez jogos pelo Alvinegro, tendo marcado um gol.

A janela das principais ligas europeias fechou nesta terça-feira (2). As possíveis saídas do Botafogo podem, portanto, acontecer somente para mercados perifériocos, como, por exemplo, para Ucrânia, Rússia, Bélgica, Turquia e Oriente Médio.

