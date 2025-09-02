Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam sexo do primeiro bebê do casal: ‘Te esperando’

Casamento e vida pessoal

Arrascaeta e Camila oficializaram a união em dezembro de 2023, em cerimônia realizada no Uruguai e marcada por momentos marcantes. O cãozinho do casal, por exemplo, participou do evento religioso, e a festa teve ritmo de pagode espanhol.

O casal vive na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, desde 2019, quando o meia transferiu-se ao Flamengo. De lá para cá, se tornaram praticamente cariocas e também empresários. Os dois mantêm uma sociedade com o chef Emanuel Pinheiro que resultou na criação da Rio Sucrée — confeitaria localizada no mesmo bairro da ZO fluminense.

Arrascaeta na temporada

A boa fase fora das quatro linhas coincide com um desempenho de alto nível dentro delas. Em 2025, o camisa 10 da Gávea já soma 17 gols e 13 assistências em 42 partidas — números próximos ao auge em 2019.

Ele, aliás, marcou o único gol rubro-negro no empate em 1 a 1 com o Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão, no último domingo (31). O resultado manteve o Flamengo na liderança da competição.

Após cumprir seus compromissos com o clube, o meia se apresentou à seleção uruguaia nesta semana para disputar as rodadas finais das Eliminatórias. Viña e Varela também foram convocados nesta Data-Fifa.

A Celeste enfrenta o Peru em Montevidéu no mesmo dia em que a Seleção vai a campo, na quinta-feira (04), às 20h30 (de Brasília). Na sequência, encara o Chile em Santiago, no dia 9. Um empate já garante vaga no Mundial de 2026.

E a renovação com o Flamengo?

O camisa 10 também está no centro das atenções internas do clube, mas por questões contratuais. Depois de suspender as conversas por renovação, a diretoria rubro-negra se planeja para retomar as conversas ainda neste mês.

O dirigente José Boto inclusive já sinalizou a intenção de ampliar a permanência do camisa 10, considerado, de forma unânime, peça essencial no planejamento do clube.