Andreas Pereira desembarca em São Paulo para reforçar o Palmeiras

Regularizado, meia herdará a camisa 8 e pode estrear contra o Internacional, no dia 13 de setembro, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O meia Andreas Pereira é oficialmente jogador do Palmeiras. O reforço para a temporada 2025 desembarcou em São Paulo na madrugada desta terça-feira (2), no aeroporto de Guarulhos, em voo particular ao lado da família. Assim que chegou, o atleta já posou com a nova camisa alviverde, lançada no fim de agosto, em tons de verde e amarelo. Registrado no BID da CBF ainda na segunda-feira (1º), Andreas vestirá a camisa 8 e está apto a estrear pelo Verdão. A tendência é que ele seja recebido pelo clube nesta terça-feira, mas os treinos só recomeçam na quinta-feira, após a pausa da Data Fifa.