Ancelotti não poderá repetir escalações na Seleção; as opções

Sem Vanderson, Alex Sandro, Matheus Cunha e Vini Jr, italiano terá de usar terceira equipe diferente no comando da Amarelinha

Quando a Seleção Brasileira entrar em campo na próxima quinta-feira (4/9) para encarar o Chile, no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, haverá uma certeza: o técnico Carlo Ancelotti não poderá repetir nenhuma de suas duas escalações utilizadas até o momento.

Isso ocorre por alguns motivos. Primeiro, Vini Jr., suspenso, descansará nesta Data Fifa, não constando na lista final de Ancelotti. Ele foi titular nas duas partidas de Ancelotti à frente da Seleção. Além disso, Vanderson, Alex Sandro, e Matheus Cunha foram cortados por lesão. Os três foram titulares no último jogo do Brasil sob o comando do italiano, em vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em 10 de junho.

Dessa forma, é certo que teremos uma terceira escalação diferente com o ex-técnico do Real Madrid. Para a lateral-direita, Ancelotti conta com Wesley (Roma) e Vitinho (Botafogo) para a vaga de Vanderson. O jogador do Glorioso surgiu como opção após o corte do lateral do Monaco.

Já para o lado oposto, como o italiano convocara três jogadores da posição, não houve reposição a Alex Sandro, também lesionado. Dessa forma, Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit) – que já estavam na lista original – são as opções. Ambos desfrutam de sua primeira convocação por parte de Ancelotti.