Alvo do Flamengo, Lucas Beltrán acerta com o Valencia, da Espanha

Alvo do Flamengo, Lucas Beltrán acerta com o Valencia, da EspanhaArgentino, de 24 anos, é emprestado pela Fiorentina por uma temporada para clube espanhol depois de dizer não ao Rubro-Negro
Um dos alvos do Flamengo nesta janela de transferências, o argentino Lucas Beltrán teve outro destino. Afinal, o jogador da Fiorentina-ITA acertou, por empréstimo, com o Valencia, da Espanha, por uma temporada.
“Estou muito feliz de me juntar ao Valencia, um lugar onde triunfaram tantos argentinos”, afirmou Beltrán em mensagem nas redes sociais do clube.
O clube espanhol agiu rápido no último dia da janela da Europa e concretizou o negócio. O atleta se destacou, em 2023, ao estufar a rede em 16 oportunidades na conquista do título nacional com o River Plate.
Vale lembrar que o jogador esteve no radar do Rubro-Negro, que chegou a se acertar com a Fiorentina. No entanto, o argentino deixou claro que prefere permanecer no futebol europeu, o que frustrou as intenções do clube da Gávea.