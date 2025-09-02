Al Ain recusa proposta de empréstimo do Botafogo pelo lateral Erik

Lateral é titular absoluto da equipe dos Emirados Árabes Unidos e está entre os convocados para a seleção do país para enfrentar Síria e Bahrein

O Botafogo segue no mercado, apesar do fechamento da janela europeia. Afinal, existem outras possibilidades em questão, como a chegada de um lateral-esquerdo para suprir a saída de Cuiabano para o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, o Al Ain recusou a proposta por empréstimo do Alvinegro por Erik, que é titular da equipe e está entre os convocados pela seleção dos Emirados Árabes Unidos. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a tendência é que Alex Telles e Marçal sejam as opções na posição para o restante da temporada. Isso porque o clube informou que “nenhum jogador está à venda no momento” e por este motivo não liberou o atleta. Por outro lado, existia uma expectativa do estafe do atleta para conseguir a liberação, pelo menos por empréstimo, algo que não ocorreu.