Admar Lopes confirma renovação com Jair após lesão grave

Volante tem vínculo apenas até o fim de 2025, enquanto contusão o tirará de campo por mais tempo; por Lei, Cruz-Maltino precisa renovar

O diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, confirmou nesta terça-feira (2/9) que o clube renovará o contrato do volante Jair. O jogador teve diagnosticada uma lesão gravíssima no joelho direito . Segundo o próprio clube, exame de imagem detectou lesão no ligamento cruzado anterior, no ligamento colateral medial, nos meniscos e também uma lesão osteocondral após entorse na região. O problema se deu durante o jogo contra o Sport, no último domingo (31/8), em lance que o árbitro Raphael Claus (SP) sequer deu falta do lateral Aderlan, do Leão.

Assim, seguindo a Lei Pelé (Lei nº 9.615/98), além do entendimento da Justiça do Trabalho, o Vasco renovará com o atleta como forma de auxiliar na recuperação da lesão. Isso ocorre porque Jair só tem contrato até dezembro de 2025 e não se recuperará a tempo do fim do vínculo.

“Fomos informados da gravidade da lesão do Jair. Em nome do clube, damos todo o apoio ao jogador. Já conversei com o atleta. Internamente, decidimos já que vamos prolongar o contrato do Jair, que termina em dezembro”, disse antes da apresentação de Cuesta e Matheus França.

Esta é a segunda grave lesão de Jair em dois anos. Afinal, em fevereiro de 2024, sofreu a ruptura do LCA durante clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, que o tirou de ação por nove meses. Na ocasião, o joelho lesionado era o esquerdo, enquanto a lesão atual se dá no joelho direito.