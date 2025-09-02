Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Admar Lopes confirma renovação com Jair após lesão grave

Volante tem vínculo apenas até o fim de 2025, enquanto contusão o tirará de campo por mais tempo; por Lei, Cruz-Maltino precisa renovar
O diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, confirmou nesta terça-feira (2/9) que o clube renovará o contrato do volante Jair. O jogador teve diagnosticada uma lesão gravíssima no joelho direito. Segundo o próprio clube, exame de imagem detectou lesão no ligamento cruzado anterior, no ligamento colateral medial, nos meniscos e também uma lesão osteocondral após entorse na região. O problema se deu durante o jogo contra o Sport, no último domingo (31/8), em lance que o árbitro Raphael Claus (SP) sequer deu falta do lateral Aderlan, do Leão.

Assim, seguindo a Lei Pelé (Lei nº 9.615/98), além do entendimento da Justiça do Trabalho, o Vasco renovará com o atleta como forma de auxiliar na recuperação da lesão. Isso ocorre porque Jair só tem contrato até dezembro de 2025 e não se recuperará a tempo do fim do vínculo.

“Fomos informados da gravidade da lesão do Jair. Em nome do clube, damos todo o apoio ao jogador. Já conversei com o atleta. Internamente, decidimos já que vamos prolongar o contrato do Jair, que termina em dezembro”, disse antes da apresentação de Cuesta e Matheus França.

Esta é a segunda grave lesão de Jair em dois anos. Afinal, em fevereiro de 2024, sofreu a ruptura do LCA durante clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, que o tirou de ação por nove meses. Na ocasião, o joelho lesionado era o esquerdo, enquanto a lesão atual se dá no joelho direito.

Admar falará sobre atuação do Vasco no mercado

O português finalizou afirmando que fará outra entrevista, desta vez para explicar as contratações do Vasco na janela de transferências. Até o momento, o Cruz-Maltino anunciou seis reforços. Os zagueiros Carlos Cuesta e Robert Renan, os volantes Thiago Mendes e Cauan Barros, além do atacante Andrés Gómez e do meia-atacante Matheus França. Mendes chegou sem contrato, com o Gigante da Colina assinando sem custos. Já Barros retornou de empréstimo junto ao América-MG. Os outros quatro, afinal, chegaram por empréstimo.

“Por outro lado, queria aproveitar para dizer: em breve irei falar sobre todo o desenrolar da janela de transferências”, encerrou.

