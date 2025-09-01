Vasco anuncia a contratação de Carlos Cuesta

Zagueiro, que chega proveniente do Galatasaray (TUR), assina por empréstimo até o fim de 2026; vínculo tem opção de compra / Crédito: Jogada 10

O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira (1º/9) a chegada de mais um reforço para o restante da temporada. Trata-se de Carlos Cuesta, zagueiro de 26 anos, que chega proveniente do Galatasaray (TUR), por empréstimo com opção de compra. O colombiano, aliás, vestirá a camisa número 46 no Cruz-Maltino.

Cuesta está no Rio de Janeiro desde a noite do último domingo (31/8), quando desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão. Assim, passou por exames médicos e assinou contrato até o fim de 2026 com o Gigante da Colina. LEIA MAIS: Vasco tem setembro inteiro no Rio de Janeiro; veja “Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco. Espero que seja muito rápido para que eu já possa treinar”, disse o jogador aos jornalistas presentes no Aeroporto ao desembarcar. O atleta será o segundo reforço defensivo do clube neste meio de temporada. Antes dele, Robert Renan, do Zenit, da Rússia, também assinou por empréstimo com a equipe de São Januário. Cuesta, afinal, chega para substituir João Victor, que saiu para defender o CSKA (RUS).

Além deles, o Vasco também contratou o ponta Andrés Gómez, ex-Rennes, e o meia-atacante Matheus França, que estava no Crystal Palace. Todos os quatro citados chegam por empréstimo junto a seus clubes de origem. Já o volante Thiago Mendes, primeiro reforço da janela de meio de ano, chegou sem custos, assinando em definitivo até o fim de 2027. Falta “bidar” Agora, o Vasco tem tempo para inscrever Cuesta, já que só volta a campo pelo Brasileirão no dia 14 de setembro por conta da pausa do futebol para a Data Fifa. Antes, o Cruz-Maltino encara o Botafogo, pela Copa do Brasil, mas já não há tempo hábil para sua inscrição, visto que, de acordo com as regras do torneio, jogadores só podem atuar em jogos da volta caso estejam inscritos antes da partida de ida, o que não foi o caso. Assim, se o Vasco eliminar o Glorioso e passar de fase, Cuesta poderá atuar na semifinal – desde que inscrito. Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa nasceu em Quibdó, na Colômbia, e iniciou a carreira no Atletico Nacional, de seu país de origem. De lá, partiu para o Genk (BEL), onde chamou a atenção do Galatasaray. Na equipe turca, porém, não encontrou muito espaço. Assim, retornou para o futebol sul-americano visando retornar à seleção de seu país. Ele foi vice-campeão da Copa América 2024 junto da Colômbia, perdendo a final para a Argentina.