Arrascaeta, Viña e Varela, do Flamengo, se apresentaram nesta segunda-feira (1º) à seleção do Uruguai, em Montevidéu. O trio de jogadores defenderá a Celeste nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

O único que ficou de fora foi De la Cruz. O volante não está lesionado, mas ficou afastado de uma série de jogos do Rubro-Negro após o Mundial de Clubes, tratando de dores no joelho esquerdo. Assim, Marcelo Bielsa prefere que o jogador esteja 100% para retornar à seleção.