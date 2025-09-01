Tottenham fecha empréstimo de Kolo Muani junto ao PSG

Atacante francês de 26 anos chega por uma temporada para reforçar o ataque dos Spurs após passagem pela Juventus e destaque na Ligue 1 / Crédito: Jogada 10

No último dia da janela de transferências, o Tottenham pode garantir um reforço de peso para o ataque. De acordo com informações da 'BBC', o clube londrino acertou um empréstimo de uma temporada com o PSG para contratar o atacante francês Randal Kolo Muani.