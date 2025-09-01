Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tottenham fecha empréstimo de Kolo Muani junto ao PSG

Tottenham fecha empréstimo de Kolo Muani junto ao PSG

Atacante francês de 26 anos chega por uma temporada para reforçar o ataque dos Spurs após passagem pela Juventus e destaque na Ligue 1
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No último dia da janela de transferências, o Tottenham pode garantir um reforço de peso para o ataque. De acordo com informações da ‘BBC’, o clube londrino acertou um empréstimo de uma temporada com o PSG para contratar o atacante francês Randal Kolo Muani.

LEIA MAIS: Inter de Milão fecha contratação de zagueiro do Manchester City

O jogador de 26 anos estava na mira de diversos times da Premier League, incluindo Manchester United, Chelsea e West Ham, e agora se aproxima de reforçar o Tottenham. Kolo Muani atuou no futebol italiano na segunda metade da temporada passada pelo Juventus, marcando oito gols em 16 partidas.

Revelado pelo Nantes e com destaque no Eintracht Frankfurt, o francês chegou ao PSG em 2023 por 95 milhões de euros. No clube de Paris, o atacante conquistou dois títulos da Ligue 1. Pela seleção da França, soma 31 partidas e nove gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar