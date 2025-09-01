Suspenso, Hugo Moura desfalca o Vasco contra o Ceará

Volante, que vem atuando como zagueiro com Fernando Diniz, leva terceiro amarelo contra o Sport e fica fora da próxima rodada do BR / Crédito: Jogada 10

O Vasco já tem um desfalque certo para quando voltar às atividades após a paralisação para a Data Fifa. Afinal, o volante improvisado como zagueiro Hugo Moura levou o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Sport, no último domingo (31/8). Dessa forma, não estará apto a enfrentar o Ceará, no dia 14 de setembro. O jogador recebeu a punição logo aos 17′ do primeiro tempo, quando derrubou Derik Lacerda na meia-lua. Ele chegou atrasado no lance e calçou o adversário na beira da própria área vascaína. Na cobrança, Lucas Lima isolou a bola, mandando por cima do gol de Léo Jardim.