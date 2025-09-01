Sergio Ramos ‘cutuca’ Real Madrid em seu primeiro single como cantor; veja clipe e letra

Primeiro videoclipe do zagueiro, que defende atualmente o Monterrey-MEX, também contém inúmeras imagens e momentos no clube merengue / Crédito: Jogada 10

Uma das lendas do Real Madrid, Sergio Ramos decidiu inserir o microfone em sua rotina de trabalho e lançou-se oficialmente como músico no último domingo, 31 de agosto. O primeiro single da carreira musical do zagueiro foi batizado de ‘Cibeles’ — praça madrilenha onde os merengues comemoram títulos — e trouxe à tona um misto de homenagem, gratidão e ressentimento. Apesar da referência direta às glórias do clube logo no título, a letra da música revela uma série de mágoas acumuladas desde sua saída em 2021. Em um dos trechos, por exemplo, ele recorda o gol nos acréscimos da final da Champions League de 2014.

“Uma partida dura 90 minutos. E eu te dei 90 minutos e mais três do que você deveria. Eu nunca me cansei de tentar… Essa história virou lenda. Prefiro morrer de pé do que viver de joelhos”, dizia. Tom de rancor ganha notoriedade O zagueiro deixa claro logo nas primeiras frases que “há coisas nunca reveladas, mas que ainda doem”. Na sequência, Ramos deixa claro que nunca quis ir embora do clube: “Você me pediu para voar”. Nota-se, ainda nas primeiras linhas, que os versos evidenciam a decepção com a diretoria merengue — especialmente Florentino Pérez, presidente do clube. Em outro momento, ele diz ter se sentido “escanteado” internamente. “Ainda bem que fui embora, porque você não me tratou da mesma forma. Você me amou e eu te amei, mas alguém sempre dá mais. Você se esqueceu de mim, me deixou de lado, sem poder decidir. Isso é o que mais me dói”.

Relação com a presidência Conforme mencionado, as críticas atingem diretamente Florentino Pérez, presidente responsável pela decisão de não renovar o contrato do defensor por mais um ano. Inclusive, ele dá a entender que sua saída era um anseio do mandatário. “Você me deu asas. Eu não sabia que eram apenas para me afastar”, dizia outro trecho. Contudo, apesar das críticas evidentes, o zagueiro faz distinção entre a decepção com Pérez e o carinho pelo clube. “Mesmo que tudo tenha sido assim, voltaria encantado. Uma vez e até mil, você sabe disso, Cibeles”.