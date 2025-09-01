Seleção Sub-20 inicia fase final da preparação para o Mundial

“A gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades em que estamos juntos dos atletas. Sabemos da nossa responsabilidade e o que vamos enfrentar pela frente, que é uma Copa do Mundo. Esses meninos sabem da responsabilidade, é uma equipe que vem de um título Sul-Americano e só nós sabemos o que passamos para levar o bicampeonato”, disse.

A Seleção Brasileira Sub-20 iniciou nesta segunda-feira (1) a fase final de preparação para a Copa do Mundo da categoria. Assim, o técnico Ramon Menezes comandou a primeira atividade no centro de treinamento do Bragantino, em Atibaia (SP). Em entrevista à CBF TV, o treinador comentou sobre o período de treinos.

Os atletas se apresentaram na manhã desta segunda, no aeroporto de Guarulhos, na capital paulista. Depois, se reuniram com a comissão técnica no hotel. Assim, de lá foram para Atibaia. O período de treinamentos vai durar até o dia 9 de setembro.

“É a competição mais importante das nossas vidas. Teremos uma nova oportunidade. Uma grande chance a gente não pode deixar passar. Eu tenho comigo que ‘missão dada é missão cumprida’. Então vamos com tudo, mas respeitando os adversários e entendendo as dificuldades”, completou.

A Copa do Mundo Sub-20 acontece entre os dias 27 de setembro a 19 de outubro, no Chile. O Brasil, aliás, é o segundo maior campeão, com cinco títulos. Contudo, a Seleção não disputa uma final desde 2015, quando perdeu para a Sérvia. Durante a preparação, realizou três amistosos em junho, no Cairo, capital do Egito, e depois mais dois em agosto, no Paraguai. Dessa forma, foram três vitórias e dois empates.

